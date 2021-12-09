Вашингтон все-таки продаст Эр-Рияду оружие на сумму $650 млн

Американский Сенат отклонил резолюцию, запрещающую продажу современных ракет средней дальности, пусковых установок и других видов оружия Саудовской Аравии, пишет Middle East Eye.

Против резолюции проголосовало 67 сенаторов, а за - всего 30. Документ был предложен республиканцами Рэндом Полом и Майком Ли, а также независимым сенатором Берни Сандерсом, который входит в коалицию с демократами. Хотя большинство американских законодателей считают Саудовскую Аравию важным партнером на Ближнем Востоке, члены Конгресса критикуют королевство за нарушение прав человека, а также участие в Йеменском конфликте, который считается одной из худших гуманитарных катастроф в мире.

Еженедельно повстанцы-хуситы атакуют Саудовскую Аравию с помощью баллистических ракет и БПЛА. На прошлой неделе Тимоти Лендеркинг, спецпосланник США по Йемену, заявил, что в этом году хуситы совершили не менее 400 нападений. Теперь американскими ракетами будут вооружены боевые истребители королевства, которые противостоят воздушным атакам хуситов. The Wall Street Journal сообщил, что Эр-Рияд также срочно запросил сотни перехватчиков ”Пэтриот” у США, европейских партнеров и союзников в Персидском заливе, поскольку их собственный арсенал недостаточно велик.

Выступая в поддержку резолюции, запрещающей оружейный контракт, Сандерс сказал: ”Экспорт очередной партии ракет в Саудовскую Аравию усугубит конфликт и подольет еще больше масла в и без того пылающий огонь”.

Поставка оружия, ранее одобренная Госдепартаментом, а также лидерами Сената и комитета Палаты представителей по иностранным делам, состоит из 280 всепогодных управляемых ракет класса ”воздух-воздух” AIM-120 AMRAAM и 596 пусковых установок для управляемых ракет LAU-128.

Те, кто выступает против продажи вооружений королевству, отказывались одобрить поставку, пока не будет подтверждено, что американское оборудование не будет использоваться для убийства мирного населения, передает Reuters.

Сторонники сделки говорят, что администрация президента Джо Байдена уже запретила продажу Саудовской Аравии американского наступательного оружия. ”Я совершенно согласен с тем, что Саудовская Аравия должна нести ответственность за свои действия. Но я также считаю важным, чтобы наши партнеры по безопасности были уверены в том, что мы выполняем свои обязательства”, - сказал сенатор-демократ, Боб Менендес, председатель Комитета Сената по международным отношениям.

Документ, противоречащий обязательствам

Коалиция под управлением Саудовской Аравии вторглась на территорию Йемена в марте 2015 года после того как повстанческое движение хуситов свергло правительство в Сане. В феврале Байден объявил, что США прекращают поддерживать наступательные операции коалиции. Таким образом Вашингтон отказался от курса предыдущей администрации, что, в свою очередь, может изменить расстановку сил в конфликте.

Тем не менее на этой неделе администрация Байдена заявила, что выступает против резолюции. Документ ”противоречит обязательствам, взятым на себя нашим президентом, по обеспечению обороноспособности нашего союзника в период участившихся ракетных и БПЛА-атак против мирного населения Саудовской Аравии”, - сообщило Административно-бюджетное управление Белого дома.

ООН признает конфликт в Йемене худшей гуманитарной катастрофой в мире. Большинство граждан страны зависят от иностранной помощи, миллионы стоят на пороге голода. Согласно отчету ООН, опубликованному в прошлом месяце, к концу 2021 года количество погибших достигнет 377 тыс. Среди них как непосредственные, так и косвенные жертвы вооруженного конфликта.