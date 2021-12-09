В Анапе открыли движение по новой автодороге

В Анапе 9 декабря состоялось официальное открытие автодвижения по новой дороге - бульвару Адмирала Меньшикова.

"Долгое время дороги здесь не было – застройщик резиденции "Высокий берег" компания "ГСК" взяла на себя обязательства решить этот вопрос", – сообщили в администрации курорта.

Дорога связывает улицы Ленина и Таманскую, ее протяженность составляет 652 метра. Вдоль дороги вскоре появятся фонари, а также будут высажены сосны.

Новая дорога станет магистральной для жителей ЖК "Высокий берег", "Морская Горгиппия", "Притяжение" и "Южный-2".