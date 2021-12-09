ДТП на востоке Грузии лишило жизни одного человека

В результате автоаварии в Сагареджойском районе Кахети погиб один человек, сообщает МВД Грузии.

По данным ведомства, машина марки Toyota, двигавшаяся в сторону Тбилиси, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mercedes.

Отмечается, что владелец Toyota умер на месте происшествия, также пострадали пассажиры, которые находились в машине. После оказания медицинской помощи в больнице их выписали.

Стоит добавить, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".