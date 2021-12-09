Жителя Дагестана осудили за участие в деятельности ИГИЛ

В Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемому в участии в террористической деятельности жителю Махачкалы Гаджи Гаджиеву, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

"Установлено, что подсудимый в ноябре 2019 года в Махачкале вступил в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ и прошел обучение для осуществления террористической деятельности", - сказано в сообщении.

В ходе обучения осужденный просматривал в интернете видеоролики, оправдывающие терроризм и материалы, обучающие минно-подрывному делу.

Гаджиев также распространял идеи экстремистского характера среди своих знакомых через социальные сети и мессенджеры.

Помимо этого, он приобрел компоненты для изготовления взрывчаток, а в апреле 2020 года незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы.

Отмечается, что суд приговорил террориста к 8,5 годам колонии общего режима.