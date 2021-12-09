В ЮАР отправятся специалисты Минздрава и Роспотребнадзора

Специалисты Минздрава РФ и Роспотребнадзора вскоре вылетят в ЮАР, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"По поручению президента России к вылету в ЮАР готовится группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора", - рассказал Кузнецов.

Российский лидер и президент ЮАР Сирил Рамапоса в телефонном разговоре, который состоялся в четверг, договорились о том, что в республику в самое ближайшее время вылетит группа российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников. Также из России в ЮАР будет доставлено медоборудование. "Продолжено обсуждение взаимодействия двух стран в контексте выявленного нового штамма коронавируса "омикрон", - уточнили в пресс-службе президента России.

Напомним, в России омикрон-штамм выявлен у двух россиян, прибывших из ЮАР, они изолированы, заболевание протекает легко.