Набиуллина: инфляция по итогам года может быть чуть выше 7,9%

По итогам года инфляция в России может оказаться чуть выше верхней границы прогноза Центробанка в 7,4-7,9%, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

В ноябре инфляция в России замедлилась до 0,96% с 1,11% в октябре, следует из данных Росстата. При этом в годовом выражении ускорилась до 8,4% с 8,13%. Официальный прогноз Центробанка ожидает инфляции по итогам года в диапазоне 7,4-7,9%.

"У нас в конце года инфляция сильно волатильна, последние недельные данные двигались по синусоиде – то выше, то ниже сезонных значений. Поэтому в декабре эти волатильные разовые факторы могут повлиять на конечную точку - да, инфляция может быть и чуть выше верхней границы нашего прогноза в 7,9%, это вполне может случиться", - заявила Набиуллина.

По словам главы регулятора, решения по ставке принимаются на основе не краткосрочных разовых колебаний, а устойчивых факторов инфляции, которые пока остаются выше таргета в 4%. "Но, судя по предварительным данным ноября, эта устойчивая составляющая инфляции, кажется, перестала расти", - отметила она.

Прогноз Минэкономразвития подразумевает инфляцию по итогам года в 7,4%. В среду глава ведомства Максим Решетников сообщил, что темпы роста цен в России в этом году превысят прогнозы правительства и ЦБ и будут вблизи 8%.