ВОЗ заявил об отсутствии случаев заражения "омикроном" в Азербайджане

Руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи заявила, что случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19 в стране не зафиксировано.

Помимо этого, она отметила рост случаев заражения штаммами "дельта" и "омикрон" среди детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет.

Также Харманджи подчеркнула необходимость вакцинации людей, особенно тех, кто состоит в группе риска.

Напомним, штамм "омикрон" впервые был обнаружен 24 ноября. Он имеет более высокий риск повторного заражения, чем предыдущие мутации.