Бурятские куклы в Музее Востока

В Государственном музее Востока открылась выставка авторских кукол семьи Намдаковых ”Ульгер: сказки и грезы”, где представлено более ста уникальных предметов искусства. "Ульгер" в переводе с бурятского означает "сказание".

"Это уникальная коллекция. Это даже не куклы, а цельные произведения искусства. Каждая кукла представляет собой законченный образ. Это может быть характер, может быть какое-то настроение. Здесь много буддистских и бурятских персонажей старинных мифов, сказок, преданий. Все они окрашены некоторым национальным колоритом, но при этом нет такой четкой параллели. Это, наверное, ближе все-таки к общемировым символам", - говорит куратор выставки Нонна Альфонсо.

По ее словам выставка разделена на две части: "Первая часть - это сказки, то, что относится к сказочным персонажам. Вторая часть - грезы, можно сказать, относится уже к таким представителям общечеловеческой мечты: куклы, принцессы, божества".

Советник гендиректора Музея Востока Татьяна Метакса рассказала об авторе эскизов, знаменитом российском скульпторе, Заслуженном художнике России Даши Намдакове: "Выставка кукол дополнена декоративно-прикладными предметами. Сзади меня очень красивый сундук. Она дополнена танка, буддийскими иконами из наших фондов, но главное на ней - куклы. Это долгая кропотливая работа Даши, который является автором эскизов к этим куклам. Каждая кукла создается после того, как Даши сделает ее предварительное изображение. Мне очень радостно быть с вами на этой выставке. Мы призываем вас прийти к нам в Музей, посмотреть на этих совершенно замечательных кукол".

Выставка продлиться до 23 января 2022 года.