Макрон сообщил о скором разговоре с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует на следующей неделе провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной приоритетам Франции во время ее предстоящего председательства в ЕС в первой половине 2022 года.

Как отметил глава государства, основной темой разговора станет ситуация на Украине.

"Европа не может самостоятельно урегулировать конфликт на Украине, поскольку это также зависит от доброй воли других государств. На следующей неделе мне предстоит разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", - приводит его слова ТАСС.