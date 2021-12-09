В Краснодарском крае бесплатно раздают земельные участки под ИЖС

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали законопроект по развитию сельских территорий в регионе, участки земли могут предоставляться в безвозмездное пользование гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

"Развивать сельские территории, вкладывать в них средства для создания комфортной жизни – одна из приоритетных задач в развитии края. Речь о малых населенных пунктах, в которых не реализован потенциал, особенно в сельском хозяйстве, но, к сожалению, очевидный отток населения", - сказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Речь идет о малочисленных поселках Лабинского, Мостовского, Отрадненского, Белореченского и Апшеронского районов. Чтобы их сохранить, был разработан проект краевого закона "Об определении муниципальных образований, в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства", информирует пресс-служба администрации региона.

Этот закон, как пояснил Дерека, неразрывно связан с региональным законом о создании сельских усадеб. "По нему можно получить социальные выплаты до 4 млн рублей на строительство или покупку дома с хозпостройкой или участок в сельских поселениях вышеперечисленных муниципалитетов", - рассказал министр.

В 2022 году на эти цели из бюджета Краснодарского края выделят 12 млн рублей.