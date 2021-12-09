Новый спортивный центр появится в Махачкале

Проект возведения нового спортивно-развлекательного центра в Дагестане выдвинули на рассмотрение работники гостиничного комплекса "Джами".

Отмечается, что комплекс планируется построить в махачкалинском поселке Турали в 130 м от берега Каспийского моря.

На территории центра разместятся несколько открытых бассейнов с общей площадью более 1 тыс кв. м, сообщает "Аргументы и факты".

По мнению специалистов Корпорации развития Дагестана, в настоящее время изучается возможность оказания мер поддержки для строительства комплекса.