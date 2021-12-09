Планетарий с кастрюлями и другие народные арт-объекты Кавказа

Во всероссийском конкурсе, организованном сервисом поездок и путешествий Туту.ру, соревнуются авторские достопримечательности из 85 регионов страны. На днях стартовал девятый отборочный тур конкурса, в котором участвуют, в основном, регионы СКФО. Голосование за участников девятого этапа продлится с 7 по 13 декабря на сайте конкурса. На этой неделе за место в решающем раунде борются: планетарий с кастрюлями в Адыгее (на фото выше),

крутящийся дом в Карачаево-Черкесии,

скульптуры на улицах Владикавказа,

сад причудливых камней в Тереке,

леотавр из шин (Краснодарский край) ,

дом Мурада Полонкоева (Ингушетия),

аул из пня (Дагестан),

вайнахская башня (Чечня).

На сайте можно не только увидеть фото каждого объекта, но и прочитать историю его создания и необычные факты, а также узнать, где конкретно этот объект расположен и кто его автор. К концу года станет известна десятка финалистов, а победитель всего конкурса определится 24 января 2022 года. Затем в населенном пункте, где расположен объект-победитель, состоится церемония награждения с участием команды Туту.ру и журналистов российских СМИ.

В 2018 и 2019 годах сервис провел конкурс, в котором россияне выбрали населенный пункт с самым веселым названием, а в прошлом году составил энциклопедию самых необычных памятников России с их 3D-моделями. "В этот раз мы решили рассмотреть поближе частное творчество креативных россиян — самобытных архитекторов, скульпторов, механиков и просто талантливых энтузиастов. Мы хотим привлечь внимание к арт-объектам и достопримечательностям, которые не встретишь в путеводителях. А еще рассказать о людях, которые стояли за их созданием, и показать, сколько разных умельцев живет в нашей стране, - говорит Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников Туту.ру.