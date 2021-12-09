В России зарегистрирован "Золгенсма" - самый дорогой в мире лекарственный препарат

Минздрав РФ зарегистрировал самое дорогое в мире лекарство "Золгенсма", его применяют от спинальной мышечной атрофии (СМА) для детей.

Препарат "Золгенсма" производства "Новартис Фарма АГ" стоит $2,1 млн, одной дозы этого лекарства достаточно, чтобы ребенок выздоровел. Документы на регистрацию препарата в России были поданы в июле 2020 года.

"Золгенсма" разрабатывался более 10 лет и стал доступен в 2019 году, это первый генный препарат для лечения СМА.

В России применять этот препарат могут пока два федеральных центра, которые прошли обучение в компании Novartis.