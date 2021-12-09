Экс-наставник сборной России может перебраться в Турцию

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить стамбульский "Бешикташ".

Как сообщили в "Спорт-Экспресс", 58-летний специалист входит в список кандидатов на эту должность. Помимо него, команду могут возглавить Шенол Гюнеш, Даниэль Фарке или Джесси Марш.

Ранее экс-главный тренер "Бешикташа" Серген Ялчин сегодня покинул свой пост.

Стоит добавить, что клуб из Стамбула расположился на 9-й строчке в чемпионате Турции с 21 очком после 15 туров.