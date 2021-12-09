Гутерриш вернулся к работе после самоизоляции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш возобновил работу в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке, два дня он провел на самоизоляции из-за контакта с инфицированным коронавирусом.

"Генеральный секретарь не сдавал положительного теста на коронавирус", - сообщил заместитель представителя генерального секретаря Фархан Хак, пишет ТАСС. Все тесты Гутерриша дали отрицательный результат.

На изоляцию Генсек ушел в среду, после контакта с человеком, у которого был выявлен коронавирус.