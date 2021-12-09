Послевоенная Армения: нестабильность и неопределенность

Досрочные парламентские выборы в июне не помогли вывести Армению из политического кризиса, в котором страна оказалась после Карабахской войны. Прекращение огня, достигнутое при содействии России, не только подтвердило военное поражение Армении, но и спровоцировало в стране сильный кризис, привело к дестабилизации власти, усилило политические разногласия и еще большей поляризовало политическую систему страны, пишет Emerging Europe.

Для политических партий, выступающих против нынешней администрации, условия соглашения о прекращении огня поставили под сомнение позицию премьер-министра Никола Пашиняна. Представители этих партий обвиняли Пашиняна в предательстве страны и постоянно требовали его отставки во время протестов и демонстраций, проводившихся после вступления режима прекращения огня в силу.

Несмотря на сокрушительное военное поражение Армении, Пашинян одержал победу на июньских выборах в парламент. Но это объясняется не столько тем, что общество благоволит Пашиняну, сколько болезненными воспоминаниями общественности о времени правления Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Тот факт, что предвыборный блок "Армения" во главе с Кочаряном занял второе место на тех парламентских выборах, привел к дальнейшей поляризации внутриполитической жизни страны. Вместо того чтобы искать выход из этого хаоса, и правящая партия "Гражданский договор", и блок "Армения" стали обвинять друг друга.

В то время как сторонники Пашиняна возлагают вину на бывшего президента Кочаряна за то, что он поставил Армению в такое положение, при котором она обречена на поражение в войне с Азербайджаном, приближенные Кочаряна объясняют поражение полным безрассудством Пашиняна. Другими словами, Пашинян и Кочарян обвиняют друг друга в реальных и потенциальных недостатках и проступках, которые повергли страну к хаосу.

Между тем после войны Армения продолжает страдать от нерешенных проблем, включая, помимо прочего, пандемию коронавируса и экономическую разруху. Внутриполитическую ситуацию в Армении легче всего описать принципом "игры с нулевой суммой", когда даже угрозы безопасности не уменьшают трений между ведущими политическими игроками.

Политическая нестабильность в стране в большей степени осложнилась ужасающим неэффективным управлением в условиях пандемии и экономической отсталости. По данным Всемирного банка, пандемия коронавируса и война в Карабахе затормозили в Армении экономический рост, что привело к резкому спаду экономики на 7,4%. Это чревато ростом бедности, особенно среди городского населения.

Осознавая общественное недовольство, правительство Армении неустанно пытается контролировать СМИ и общественный дискурс по политически чувствительным вопросам. 9 октября Конституционный суд Армении поддержал принятый в этом году закон, который существенно увеличил размер штрафа за оскорбления лиц в связи с их "общественной деятельностью". Фактически, закон соответствует мерам, к которым прибегают недемократические правительства для подавления антиправительственного инакомыслия. Между тем, одной из движущих сил "бархатной революции" 2018 года было искреннее желание армянского народа жить в более демократической стране.

Пашинян известен прозападными взглядами, но неоднократно делал реверансы в сторону России. Подписанное при посредничестве России Заявление о прекращении огня упрочило образ России как "спасителя" Армении. Стол лет назад, после установления советской власти в Армении, первый армянский премьер, дашнак Ованес Каджазнуни говорил: "С первого дня нашей государственности мы хорошо осознавали, что такая маленькая, бедная, обездоленная и изолированная страна, как Армения, не может стать по-настоящему независимой и автономной ... Мы должны быть благодарны большевикам. Свергнув нас, они - если не спасли - вывели нас на надежный путь… "

Столетие спустя армянская политическая мысль в значительной степени воспринимает страну как "беспомощную". Современные политические деятели видят в России союзника. Самым заметным исключением стал "Национально-демократический полюс" (под этим названием сейчас выступает националистическая группировка "Сасна црер"), который обвинил Россию в разрушительном состоянии Армении. На досрочных парламентских выборах в июне партия набрала менее 2% голосов.