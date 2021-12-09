В Москве рассчитывают на результативность переговоров по СВПД

Россия надеется, что возобновившиеся переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе принесут результаты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва надеется, что возобновившиеся в четверг в Вене переговоры по СВПД будут результативными, заявила

"Мы надеемся, что заседание будет результативным, что оно положит начало дальнейшей работе на экспертном уровне в специально созданных группах, которые занимаются практическим восстановлением полнокровной реализации так называемой "ядерной сделки". Рассчитываем, что после технического перерыва, который был, который потребовался некоторым делегациям для докладов в столицы, все партнеры вернутся к готовности работать без пауз, будут работать интенсивно", - цитирует Захарову РИА Новости.

Она подчеркнула, что Москва "просто не видит иного пути, кроме как форсировать консультации, опираясь на опыт и результаты предыдущих раундов".