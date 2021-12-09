В декабре в гражданский оборот выпустят около 150 тыс доз вакцины "Спутник M"

В России до конца года в гражданский оборот планируется выпустить порядка 150 тыс доз вакцины от коронавируса для подростков "Спутник M".

"Мы планировали в этом году где-то 150 тыс выпустить. Сейчас контроль заканчивается", - рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Пермь.

Он подчеркнул, что объемы производства вакцины достаточные, при необходимости вакцины будет выпущено больше. Он напомнил, что вакцина предназначена на подростков 12-17 лет. "В соответствии с законодательством, (вакцинация производится) до 15 лет с согласия родителей, а после 15 с согласия подростка", - сообщил Мурашко.