Министр здравоохранения Грузии подала в отставку

Глава министерства по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе покинула свою должность.

На специальном брифинге, она выразила благодарность всем врачам за работу и верность своей профессии, сообщает Sputnik Грузия.

Тикарадзе возглавила министерство в июне 2019 года. До этого она занимала пост гендиректора АО "Поликлиническое объединение районной больницы Сачхере" и исполнительного директора медицинского центра "Достакари" в Сачхере.