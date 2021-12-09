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«!ллюзиум» Бобура Исмоилова в Музее Востока (фоторепортаж)

Сегодня в Государственном музее Востока открылась выставка известного художника, графика, мультипликатора Бобура Исмоилова «!ллюзиум».

На ней представлены 24 живописных работы художника.

«!ллюзиум» Бобура Исмоилова в Музее Востока (фоторепортаж)
«!ллюзиум» Бобура Исмоилова в Музее Востока (фоторепортаж)
«!ллюзиум» Бобура Исмоилова в Музее Востока (фоторепортаж)
«!ллюзиум» Бобура Исмоилова в Музее Востока (фоторепортаж)
«!ллюзиум» Бобура Исмоилова в Музее Востока (фоторепортаж)
«!ллюзиум» Бобура Исмоилова в Музее Востока (фоторепортаж)
«!ллюзиум» Бобура Исмоилова в Музее Востока (фоторепортаж)
«!ллюзиум» Бобура Исмоилова в Музее Востока (фоторепортаж)
«!ллюзиум» Бобура Исмоилова в Музее Востока (фоторепортаж)
«!ллюзиум» Бобура Исмоилова в Музее Востока (фоторепортаж)
«!ллюзиум» Бобура Исмоилова в Музее Востока (фоторепортаж)
«!ллюзиум» Бобура Исмоилова в Музее Востока (фоторепортаж)

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