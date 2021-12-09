«!ллюзиум» Бобура Исмоилова в Музее Востока (фоторепортаж) 9 дек в 19:21 "Вестник Кавказа" Сегодня в Государственном музее Востока открылась выставка известного художника, графика, мультипликатора Бобура Исмоилова «!ллюзиум». На ней представлены 24 живописных работы художника. 930 просмотров Фото Россия Культура Общество Узбекистан Музей Востока Выставки Бобур Исмоилов Ещё ... Далее Министр здравоохранения Грузии подала в отставку Ранее В Туркестане сообщили о нехватке бензина Читайте Вестник Кавказа в