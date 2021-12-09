В Туркестане сообщили о нехватке бензина

Дефицит бензина наблюдается на автозаправках в Туркестане, сообщает "Хабар 24".

Отмечается, что бензин есть только у крупных сетей АЗС, топливо отсутствует на небольших бензоколонках.

Длинные очереди из автомобилей выстраиваются у заправок уже несколько дней. Бензин выдается по талонам, за наличные его не продают.

"АИ- 92 можно получить только по талону, наличные на заправках не принимают. Почему так происходит? Я не понимаю. Где мне взять талоны? Я не работаю водителем в какой-нибудь компании", - заявил житель Туркестана Камбар Балкыбеков.

Как сообщили в акимате области, причиной дефицита стало закрытие на ремонт павлодарского нефтехимического завода. Проблему пообещали решить в течение нескольких дней.