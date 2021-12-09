Лавров указал на многофакторность сценариев развития мира

В мире наблюдаются положительные тенденции, при этом ситуация становится все более многомерной, а сценарии ее развития - многофакторными, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к читателям сборника РСМД "10 лет в глобальном мире".

"С одной стороны, налицо положительные тенденции, связанные с демократизацией международной жизни. Укрепляют свои позиции новые мировые центры, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке", - отметил министр.

Он подчеркнул, что эти страны "не копируют западную ультралиберальную модель, проводят независимую политику с опорой на суверенитет и культурно-цивилизационную самобытность".

Все большую роль в мировой политике играют такие объединения, как "Группа двадцати"(G20), БРИКС, ШОС, АСЕАН.

"С полной уверенностью можно говорить о том, что процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому устойчивого многополярного мироустройства принял необратимый характер", - заметил Лавров.

Россия, считает министр, остается одним из гарантов созданной после Второй мировой войны архитектуры международных отношений и вносит существенный вклад в упрочение глобальной безопасности.