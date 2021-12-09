Самолет с десантниками экстренно сел в поле под Псковом

В Псковской области вне аэродрома вынужденно приземлился легкий военно-транспортный самолет, на борту находились 13 человек, никто не пострадал.

В Минобороны РФ сообщили, что в четверг на аэродроме Кресты в Псковской области проводились плановые учебно-тренировочные полеты самолетов военно-транспортной авиации с десантированием подразделений Воздушно-десантных войск. В самолете находились десять десантников и три члена экипажа.

"После взлета легкого военно-транспортного самолета на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя, самолет перестал набирать высоту и начал терять скорость", - рассказали в ведомстве.

Пилоту удалось посадить самолет на неподготовленную площадку. "В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха", - добавили в Минобороны.

Кабаков будет представлен главкомом ВКС РФ к награде за проявленное мужество. "Самолет не получил повреждений и сразу после проведения технического осмотра и обслуживания продолжит использоваться по назначению", - отметили в оборонном ведомстве.