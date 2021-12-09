МИД РФ: Россия ждет скорейшего формирования делегаций Баку и Еревана для делимитации границ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает скорейшего формирования делегаций от Баку и Еревана для создания комиссии по делимитации границ между Арменией и Азербайджаном

"Как это было и условлено в Сочи 26 ноября текущего года, важно вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией. Мы также ожидаем скорейшего формирования национальных делегаций двух стран в состав комиссии", - приводит ее слова ТАСС.

Захарова напомнила, что работа по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе продолжается. Также она сообщила, что договоренности по итогам встречи глав России, Азербайджана и Армении в Сочи подтвердили готовность стран к нормализации ситуации в регионе.

"Сочинские договоренности на высшем уровне стали подтверждением готовности руководства Азербайджана и Армении к дальнейшим шагам по нормализации, в контактах как с Баку, так и с Ереваном работаем над их последовательной реализацией, в том числе в части урегулирования пограничных споров, разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе", - добавила представитель МИД.