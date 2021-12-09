Жителям Казахстана пообещали низовую метель

В пятницу на большей части Казахстана осадков не будет, однако на западе страны вероятна метель, предупреждают синоптики Казгидромета.

Казахстана остается под влиянием обширного антициклона. Западная часть республики является исключением, так в пятницу пройдут осадки в виде дождя и снега, прогнозируется низовая метель.

Низовая метель, гололед, усиление ветра местами до 15-20 м/с прогнозируется в Западно-Казахстанской области.

Туманы и сильный, до 23-28 м/с ветер ожидаются в пятницу на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области. Ветер до 23м/с будет ночью и утром на юге Алматинской области.

Пыльная буря и ветер до 15-20м/с ждут жителей северный и горных районов., На юге, западе, а также в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Атырауской области в пятницу случатся туман, гололед, усиление ветра на севере области 15-20 м/с. На западе, юго-западе Актюбинской области днем в пятницу ожидается гололед.

В Шымкенте в пятницу днем воздух прогреется до 13-15 градусов тепла, в Алматы будет облачно, днем около нуля, в Нур-Султане также облачно, температура днем плюс 7-9.