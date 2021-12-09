Жителя КБР задержали за организацию азартных игр в Дагестане

В отношении 33-летнего жителя Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в организации азартных игр в Дагестане, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, с февраля по июнь 2021 года обвиняемый незаконно проводил в игровом в Хасавюрте азартные игры на получение денежных выигрышей. Делалось это при помощи аппаратно-программных комплексов посредством интернета.

Отмечается, что дело возбуждено по части 1 статьи 171.2 УК РФ ("Незаконная организация и проведение азартных игр").