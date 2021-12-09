Армянские военные вновь обстреляли Кельбаджар

Вооруженные силы Армении в очередной раз обстреляли позиции армии Азербайджана в Кельбаджарском районе, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"9 декабря примерно в 15:00 по местному времени армянские военные подразделения с боевых позиций в направлении Гегаркуникской области подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения армии Азербайджана предприняли соответствующие действия.

"Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", - добавили в министерстве.