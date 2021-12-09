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В Стамбуле пройдет конференция "Русское зарубежье: из прошлого в настоящее"

В Стамбуле пройдет конференция &quot;Русское зарубежье: из прошлого в настоящее&quot;

Международная научно-практическая конференция "Русское зарубежье: из прошлого в настоящее" состоится 11 декабря в стенах Стамбульского государственного университета.

Гостями мероприятия станут генконсул России в Стамбуле Андрей Буравов, проректор вуза, профессор, доктор исторических наук, Ильяс Топсакал, генеральный секретарь Турецко-Российского общественного форума Эндер Арат.

Отмечается, что в рамках конференции свои доклады зачитают участники из Турции, России, Греции, Германии и Японии. Также запланированы показы документальных фильмов "Посольство на Таганских холмах", "Анатолия: открытые двери". Модератором конференции выступит кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, заведующая отделом истории российского зарубежья ДРЗ Марина Сорокина.

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