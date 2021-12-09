Суд оставил Саакашвили без телефона

Ходатайство адвокатов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, чтобы восстановить ему право пользоваться телефоном отклонил суд, пишет Sputnik Грузия.

Тбилисский городской суд рассмотрел ходатайство на судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы. "Имеет ли суд право вмешиваться в восстановление этого ограниченного права? Считаю, что ходатайство о восстановлении этого права не следует из закона", - сказала судья Лела Каличенко, объявив решение. Решение обжалованию не подлежит.

Права на звонки Саакашвили лишился после повреждения кардиомонитора в тюремной больницы №18 в Тбилиси.