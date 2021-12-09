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В МИД РФ опровергли отзыв российского посла из Еревана

В МИД РФ опровергли отзыв российского посла из Еревана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не отзывала посла РФ Сергея Копыркина из Армении.

Напомним, 4 декабря армянская газета "Грапарак" со ссылкой на источники сообщила об отзыве Копыркина из Еревана.

Захарова потребовала от издания опровергнуть данную информацию

"Послезавтра они должны опубликовать опровержение, потому что они напечатали фейк. Это неправда, это дезинформация. Информация не соответствует действительности, наш посол продолжает работать и выполнять поставленные руководством страны задачи", - сказала Захарова.

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