В Сочи автомобиль сбил трех женщин на тротуаре

В Сочи под колеса автомобиля попали три пешехода, предположительно, водитель не справился с управлением.

ДТП произошло в Хостинском районе Сочи на улице Гагринской.

"По предварительной информации, не справился с управлением на спуске на закруглении дороги, допустил съезд с проезжей части дороги, пострадали трое женщин", - сообщил начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев, пишет РИА Новости.

Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.