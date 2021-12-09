В Сочи автомобиль сбил трех женщин на тротуаре
В Сочи под колеса автомобиля попали три пешехода, предположительно, водитель не справился с управлением.
ДТП произошло в Хостинском районе Сочи на улице Гагринской.
"По предварительной информации, не справился с управлением на спуске на закруглении дороги, допустил съезд с проезжей части дороги, пострадали трое женщин", - сообщил начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев, пишет РИА Новости.
Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются.