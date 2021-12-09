Жесткое ДТП произошло на Кубани

Днем в четверг в Краснодарском крае произошло жесткое столкновение двух автомобилей, в результате пострадали три человека.

"По предварительным данным, на автодороге Славянск-на-Кубани - Петровская - Целинный - Ачуево 27-летний молодой человек за рулем автомобиля "Ауди 80" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2110 под управлением 35-летнего мужчины", - сообщила глава отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская, пишут "Кубанские новости".

Обследование в больнице проходят трое - оба водителя и пассажирка ВАЗа.

Госавтоинспекция Кубани напоминает, выезд на полосу встречного движения является самой распространенной причиной тяжких ДТП.