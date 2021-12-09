Мария Захарова "Вестнику Кавказа": мы придаем большое значение развитию региональных связей с Азербайджаном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сегодня для "Вестника Кавказа" визит представительной делегации Астраханской области во главе с губернатором Игорем Бабушкиным в Азербайджан, подчеркнув, что Москва приветствует укрепление связей российских регионов с Азербайджанской Республикой.

"По нашим оценкам, визит прошел весьма успешно. Главу региона принял президент Азербайджана и министр экономики, состоялась торжественная церемония открытия Астраханского делового центра в Баку, азербайджанскую сторону представлял на этой церемонии заместитель премьер-министра страны. По итогам визита подписана программа мероприятий по развитию сотрудничества между правительством Астраханской области и правительством Азербайджанской Республики на будущий 2022 год", - прежде всего рассказала она.

Мария Захарова подчеркнула значимость для Москвы связей между российскими регионами и соседними странами. "Мы придаем большое значение, как известно, развитию межрегиональных связей с другими странами и развитию приграничных связей наших регионов, в частности, с Азербайджаном", - заявила дипломат.

"Торгово-экономическое сотрудничество с этой страной поддерживает 73 субъекта Российской Федерации, причем 18 из них имеют соглашения с Азербайджаном о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничества", - обратила внимание официальный представитель МИД России.

"Весьма востребованной является площадка Российско-Азербайджанского регионального форума. В следующем году он должен пройти в Азербайджан уже в 11 раз", - заключила Мария Захарова.