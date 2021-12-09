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Выставка кукол «Ульгер» в Музее Востока

В Государственном музее Востока с 8 декабря 2021г. по 23 января 2022г. пройдет выставка авторских кукол семьи Намдаковых — «Ульгер: сказки и грезы».

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