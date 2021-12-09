Выставка кукол «Ульгер» в Музее Востока 9 дек в 17:11 В Государственном музее Востока с 8 декабря 2021г. по 23 января 2022г. пройдет выставка авторских кукол семьи Намдаковых — «Ульгер: сказки и грезы». 485 просмотров Видео Россия Мировые новости Культура Общество Татьяна Метакса выставка куклы Бурятия Музей Востока Ещё ... Далее Мария Захарова "Вестнику Кавказа": мы придаем большое значение развитию региональных связей с Азербайджаном Ранее Житель Усть-Джегуты угнал машину приятеля и сдал ее на металлолом Читайте Вестник Кавказа в