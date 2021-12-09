Житель Усть-Джегуты угнал машину приятеля и сдал ее на металлолом

Подозреваемого в угоне автомобиля задержали полицейские в Усть-Джегутинском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Карачаево-Черкесии.

Накануне в дежурную часть обратился 30-летний житель районного центра, который рассказал, что его приятель совершил угон его машины "ВАЗ-2106".

Правоохранители установили, что потерпевший со своим знакомым ехал по ФАД "Черкесск-Домбай". В районе агрокомбината, на 21-м километре трассы, водитель остановился и вышел из машины по нужде.

"В это время его знакомый, житель Усть-Джегуты, 1989 года рождения, который находился на пассажирском сидении, совершил угон принадлежащей ему "шестерки" и уехал в неизвестном направлении", - пояснили в полиции.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел, где он дал признательные показания, уточнив, что сдал угнанную машину в пункт приема метала в селе Кочубеевском на Ставрополье за 17 тыс рублей, часть из которых он потратил на собственные нужды. У него изъяты оставшиеся 1,9 тыс рублей изъято.