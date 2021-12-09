Лингвисты СКФУ начали обучать русскому языку студентов в Ливане

Лингвисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) открыли онлайн-курсы русского языка для слушателей из Ливана, - сообщили в управлении по информации и связям с общественностью вуза.

Обучение русскому начали 500 студентов и 100 сотрудников Ливанского университета, оно проходит в рамках сотрудничества двух вузов.

"Продвижение русского языка за рубежом - одна из важнейших миссий нашего университета. Опрос ливанских студентов показал интерес к изучению русского языка среди молодежи ближневосточного региона. Заполняя нашу анкету, 945 студентов заявили о своем желании приступить к занятиям. Это значит, что проект имеет большие перспективы", - приводятся в сообщении слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова, передает "Интерфакс".

Онлайн-занятия будут проводиться дважды в неделю вплоть до летних каникул, - добавил ректор СКФУ.