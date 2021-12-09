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Пьяный житель Ставрополья выдал полицейскому одну гранату и пострадал от взрыва второй

Пьяный житель Ставрополья выдал полицейскому одну гранату и пострадал от взрыва второй

Житель Ипатовского городского округа получил травмы при срабатывании пока не установленного взрывного устройства, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В полицию поступил сигнал о семейном скандале в одном из населенных пунктов, туда прибыл участковый.

При выяснении обстоятельств находившийся в доме мужчина, причем судя по внешним признакам - в состоянии алкогольного опьянения, добровольно выдал предмет, напоминающий гранату неустановленной марки.

"В дальнейшем он проследовал на летнюю кухню, где в изолированной комнате привел в действие взрывное устройство (предположительно вторую гранату)", - пояснили в полиции.

В результате дебошир получил осколочные ранения. Окружающие люди не пострадали. Участковый позвонил в скорую и оказал пострадавшему первую помощь, после чего он был госпитализирован.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

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