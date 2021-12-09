Путин сказал, когда ведут QR-коды на транспорте

Президент России Владимир Путин заявил о том, что до введения QR-кодов на транспорте нужно убедиться в готовности всей системы.

По его словам, законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и должен быть проработан, в том числе на региональном уровне.

"Власти РФ постараются не допустить "никаких опрометчивых решений" в ситуации с QR-кодами", - сказал глава российского государства в ходе выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).