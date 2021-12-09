Улицы Астрахани осветят по-новому

Астраханские депутаты сегодня на заседании городской думы рассмотрели изменения в муниципальной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городе.

Как показали проведенные исследования, освещение улиц города не соответствует современным нормам и стандартам, после чего было принято решение провести модернизацию объектов уличного освещения. Установленные лампы будут заменены на светодиодные, что позволит городу сэкономить 65-70 млн рублей бюджетных средств в год, передает "АиФ Астрахань".

Причем сама программа переоснащения не потребует финансирования из городского бюджета, а за электричество город будет платить в два раза меньше - сэкономленные средства и пойдут на оплату контракта по замене новых светильников, срок службы которых составит от 12 до 15 лет.