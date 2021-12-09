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Верхний Ларс открылся для всех видов транспорта

Верхний Ларс открылся для всех видов транспорта

Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии проинформировал о том, что дорога в направлении грузино-российской границы открыта для всех видов автотранспорта.

Накануне  дорога была закрыта для большегрузов из-за снега и гололедицы. Так, было запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури (Поста)-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс.

"К этому времени движение полностью свободно", - пишет Sputnik Грузия.

 

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