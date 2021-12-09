СМИ: ветер опрокинул автомобили в Мангистауской области

ДТП произошло на трассе Шетпе - Сай-Отес из-за непогоды в Мангистауской области накануне, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Как передает издание "Лада", сигнал о том, что на автодороге опрокинулись две "ГАЗели", поступил в полицию в 23:10.

"На место выехала рота патрульной полиции. Пострадавших нет. Оказали содействие, помогли поднять трактором", - пояснили в областном департаменте полиции.

Правоохранители призывают водителей без крайней необходимости не садиться за руль: в регионе второй день подряд бушует пыльная буря, дует сильный ветер.