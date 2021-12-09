Экс-начальнику Астраханской таможни предъявили обвинение

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Астраханской таможни генерала Ильдара Саидова, задержанного по подозрению во взяточничестве и превышении полномочий, - сообщает СКР.

"Саидов обвиняется по статьям "превышение должностных полномочий" и "получение взятки в особо крупном размере". Установлено, что в 2020 году он получил 2,1 млн рублей от представителя ООО "Сан Лайт-Астрахань" за покровительство компании", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ранее в 2018 году Саидов во время рассмотрения судом дела об административном правонарушении о несоблюдении таможенной процедуры, действуя в интересах владельца арестованного судна "Генрих Гасанов", разрешил его отплытие из порта в Иран, - сообщается в пресс-релизе.

Обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд.