Автопожар произошел в Ереване, госпитализирован один человек

Автомобиль загорелся сегодня в Ереване, такое сообщение распространило МЧС Армении.

В 12:43 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о том, что на одной из столичных улиц горит машина.

На место ЧП направился боевой расчет отряда пожарных-спасателей.

До прибытия спасателей водитель Hyundai с ожогами различной степени тяжести был доставлен в больничный комплекс №1 "Гераци", потом его перевели в Национальный ожоговый центр.

Пожар удалось локализовать в 13:01, полностью потушить - в 13:07. Пламя частично уничтожило багажник и заднюю дверь машины, передает Sputnik Армения.