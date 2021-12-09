Постпред РФ оценил переговоры в Вене по иранской ядерной сделке

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал конструктивным заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которое завершилось в Вене.

"Оно было достаточно коротким и конструктивным. Участники отметили ряд важных общих черт в позициях, в том числе в отношении необходимости успешного и быстрого завершения венских переговоров по восстановлению СВПД", - отметил он в Twitter.

Заседанию предшествовали неформальные консультации иранской делегации с российской и китайской, а также с координатором ЕС Энрике Морой, который обеспечивает непрямые переговоры Ирана с США.