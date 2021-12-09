Авария оставила без света жителей Прикубанского округа Краснодара

Сегодня днем в результате аварии в сетях аварийно отключились 49 трансформаторных подстанций в Прикубанском округе Краснодара, - сообщила в Instagram Единая дежурно-диспетчерская служба города.

"В 13:58 мск поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии в городе по улицам 40 лет Победы, Агрохимической, Черкасской, Шаляпина, Есенина, Российской, Солнечной", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В зонe отключения попал детский сад №1 и более тысячи частных и многоквартирных домов с населением порядка 5 тыс человек.

Энергетики обещают устранить неисправность в течение 4-5 часов, - говорится в сообщении.