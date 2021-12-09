Путин: мигранты должны готовиться к работе в России еще до приезда

Мигранты из стран Содружества независимых государств, которые хотят трудиться в РФ, еще на родине должны готовиться к работе в России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев в своем докладе сообщил об отсутствии данных о том, что экономика, в том числе и строительство, нуждаются в мигрантах. Глава государства указал в связи с этим, что вице-премьер Марат Хуснуллин такую информацию регулярно предоставляет, в особенности именно по строительной отрасли.

"Но я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет. Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине, изучали язык, наше законодательство, знали бы свои права, обычаи наших людей", - цитирует российского лидера ТАСС.