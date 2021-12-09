Саакашвили рассказал, куда направится после выхода из тюрьмы

Заключенный экс-президент Грузии, глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил, что после освобождения из тюрьмы он вернется на Украину.

"Как только я смогу путешествовать, я конечно прилечу домой в Киев. А так я буду помогать и Грузии, и Украине", - сказал он, отметив, что судьбы стран неразделимы.

Кроме того, он сообщил, что помочь с проведением реформ его приглашают "несколько правительств Средней Азии и Африки". "Вчера я видел у себя в камере, что премьер-министр Киргизстана публично хвалил "реформы Саакашвили" и пригласил мою группу в Бишкек", - рассказал он, отвечая на вопросы издания "Новое время".