Моздокские коммунальщики получили штраф за отказ от фингарантий

МУП "Оазис" Моздокского района Северной Осетии было оштрафовано за отказ предоставить ПАО "Россети Северный Кавказ" финансовые гарантии по уплате за потребленную электроэнергию – такое решение принял Арбитражный суд республики, сообщает пресс-служба ПАО.

Гарантии у предприятия компания потребовала из-за неоднократных нарушений договорных обязательств по оплате за потребленную им электроэнергию, однако требование выполнено не было, после чего "Россети Северный Кавказ" обратились в Ростехнадзор. Ведомство составило протокол об административном правонарушении и направило его в суд, - передает "Интерфакс".

Суд полностью удовлетворил требования Ростехнадзора: "Оазис" признан виновным, ему назначен штраф в размере 100 тыс рублей.

МУП обеспечивает водоснабжение ряда населенных пунктов в Моздокском районе республики, а его задолженность за электроэнергию на сегодняшний день составляет порядка 700 тыс рублей, - говорится в сообщении.