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Моздокские коммунальщики получили штраф за отказ от фингарантий

Моздокские коммунальщики получили штраф за отказ от фингарантий

МУП "Оазис" Моздокского района Северной Осетии было оштрафовано за отказ предоставить ПАО "Россети Северный Кавказ" финансовые гарантии по уплате за потребленную электроэнергию – такое решение принял Арбитражный суд республики, сообщает пресс-служба ПАО.

Гарантии у предприятия компания потребовала из-за неоднократных нарушений договорных обязательств по оплате за потребленную им электроэнергию, однако требование выполнено не было, после чего "Россети Северный Кавказ" обратились в Ростехнадзор. Ведомство составило протокол об административном правонарушении и направило его в суд, - передает "Интерфакс".

Суд полностью удовлетворил требования Ростехнадзора: "Оазис" признан виновным, ему назначен штраф в размере 100 тыс рублей.

МУП обеспечивает водоснабжение ряда населенных пунктов в Моздокском районе республики, а его задолженность за электроэнергию на сегодняшний день составляет порядка 700 тыс рублей, - говорится в сообщении.

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