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В Грозном началась благотворительная акция "Дари добро" 

В Грозном началась благотворительная акция &quot;Дари добро&quot; 

В Доме моды Firdaws была установлена новогодняя елка, украшенная игрушками, авторами росписи которых стали дети. Акция проходит в рамках программы  "Дари добро".
Такую игрушку может приобрести любой желающий, а все вырученные деньги будут направлены на благотворительность. Акция проходит с  7 по 22 декабря.
Ранее сообщалось, что в Национальной библиотеке Чечни им. А.А. Айдамирова в рамках программы состоялась встреча с участием министра культуры Чечни Айшат Кадыровой. В ходе мероприятия глава регионального ведомства  с детьми раскрашивали елочные шары.

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