В Грозном началась благотворительная акция "Дари добро" 

В Доме моды Firdaws была установлена новогодняя елка, украшенная игрушками, авторами росписи которых стали дети. Акция проходит в рамках программы "Дари добро".

Такую игрушку может приобрести любой желающий, а все вырученные деньги будут направлены на благотворительность. Акция проходит с 7 по 22 декабря.

Ранее сообщалось, что в Национальной библиотеке Чечни им. А.А. Айдамирова в рамках программы состоялась встреча с участием министра культуры Чечни Айшат Кадыровой. В ходе мероприятия глава регионального ведомства с детьми раскрашивали елочные шары.