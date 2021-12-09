Ташкентское метро анонсировало появление проездных

Проездные на метро будут действовать для ряда категорий пассажиров в Ташкентском метро, об этом сообщается в Telegram-канале метрополитена столицы Узбекистана.

"В целях создания удобства для пассажиров в Ташкентском метро, повышения качества обслуживания, устранения скопления людей перед кассами планируется продажа дополнительных месячных проездных карт, гарантирующих права только для пенсионеров, инвалидов, студентов и школьников в метро", - говорится в сообщении.

В том же канале проводится опрос, по итогам которого с февраля следующего года у пассажиров может появиться возможность получить льготные и более бюджетные проездные карты на месяц.